Совет директоров «Ви.ру» рекомендовал дивиденды в 1 рубль на акцию

Сообщалось, что «Ви.ру» завершила IPO 5 июля, разместив акции по нижней границе ценового диапазона (200–210 руб. за акцию). В результате компания привлекла около 14,5 млрд руб., а ее рыночная капитализация по итогам размещения достигла 100 млрд руб. Размер свободно обращающихся акций (free-float) составил примерно 12%, и бумаги были включены в первый уровень листинга. А 23 сентября стало известно, что аналитики впервые начали покрывать акции «Ви.ру» с целевой ценой ниже IPO.