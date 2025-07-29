Совет директоров «Ви.ру» рекомендовал дивиденды в 1 рубль на акцию
Совет директоров компании «Ви.ру» («ВсеИнструменты.ру») рекомендовал выплатить первые дивиденды после проведения IPO. Об этом говорится в опубликованных материалах компании.
Дивиденды за первое полугодие 2025 г. могут составить 1 руб. на одну обыкновенную акцию. Окончательное решение по выплате будет принято на собрании акционеров, запланированном на 1 сентября. Последним днем покупки акций для получения дивидендов станет 11 сентября.
Сообщалось, что «Ви.ру» завершила IPO 5 июля, разместив акции по нижней границе ценового диапазона (200–210 руб. за акцию). В результате компания привлекла около 14,5 млрд руб., а ее рыночная капитализация по итогам размещения достигла 100 млрд руб. Размер свободно обращающихся акций (free-float) составил примерно 12%, и бумаги были включены в первый уровень листинга. А 23 сентября стало известно, что аналитики впервые начали покрывать акции «Ви.ру» с целевой ценой ниже IPO.