Генпрокуратура подала иск о запрете деятельности акционера холдинга КДВ

В октябре Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Николая и Дениса Штенгеловых (признаны экстремистским объединением в России), а также у компании «Кондитерус Ком», которая владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».