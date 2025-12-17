Генпрокуратура подала иск о запрете деятельности акционера холдинга КДВ
Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о запрете на территории России деятельности акционера холдинга КДВ – АО «Кондитерус ком» Игоря Семенова. Об этом сказано в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Как сообщили в суде, Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск, поданный в отношении Семенова. В заявлении Генпрокуратура также просит обратить в доход государства принадлежащие ответчику именные акции компании.
Ожидается, что скоро суд определит дату рассмотрения дела.
В октябре Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Николая и Дениса Штенгеловых (признаны экстремистским объединением в России), а также у компании «Кондитерус Ком», которая владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».
В августе Генпрокуратура настаивала на признании объединения Штенгеловых экстремистским и требовала передать в собственность государства акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). По данным ведомства, начиная с 2022 г. семья вывела за рубеж более 21 млрд руб.