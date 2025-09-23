Газета
Жену Штенгелова привлекли по иску Генпрокуратуры о «Яшкино» и «Кириешках»

Ведомости

Тверской суд Москвы постановил привлечь супругу владельца холдинга КДВ Дениса Штенгелова Марию Коржилову в рамках иска Генпрокуратуры об обращении его имущества в доход РФ, передает ТАСС. Иск также касается отца миллиардера Николая Штенгелова и его акций.

О привлечении супруги Штенгелова как еще одного владельца активов ходатайствовали представители надзорного ведомства.

26 августа Генпрокуратура потребовала изъять у Штенгеловых холдинг, рыночная стоимость которого оценивается в 497 млрд руб. В надзорном органе также посчитали необходимым признать их экстремистами. Источник говорил «Ведомостям», что ответчики покинули Россию более 10 лет назад, поэтому Штенгелов-старший, имея гражданство Украины, мог за счет указанных активов поддерживать «антироссийскую политику» новых властей республики.

Его сын, в свою очередь, поддержал отца и в 2022 г. после начала конфликта на Украине публично осудил действия ВС РФ, начав снабжение ВСУ, по словам источника. Кроме того, с помощью компании Штенгеловы начали наносить ущерб экономике России.

В структуре холдинга КДВ функционируют 10 фабрик в различных регионах России. Они выпускают свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая Calve, «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и др.).

