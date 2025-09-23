Жену Штенгелова привлекли по иску Генпрокуратуры о «Яшкино» и «Кириешках»

26 августа Генпрокуратура потребовала изъять у Штенгеловых холдинг, рыночная стоимость которого оценивается в 497 млрд руб. В надзорном органе также посчитали необходимым признать их экстремистами. Источник говорил «Ведомостям», что ответчики покинули Россию более 10 лет назад, поэтому Штенгелов-старший, имея гражданство Украины, мог за счет указанных активов поддерживать «антироссийскую политику» новых властей республики.