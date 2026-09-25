Правительство уточнило правила оплаты электричества для СНТ и гаражей

В тот же день стало известно, что ФАС разработала проект единого закона о тарифном регулировании, который должен установить общие правила для всех регулируемых сфер деятельности. Одним из ключевых положений документа станет переход к долгосрочному принципу установления тарифов на срок не менее пяти лет.