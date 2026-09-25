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Главная / Экономика /

Правительство уточнило правила оплаты электричества для СНТ и гаражей

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство установило новые правила расчета счетов за электроэнергию для приравненных к населению потребителей электроэнергии. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в своем Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что садовые товарищества, гаражные кооперативы и исполнители коммунальных услуг должны будут передавать энергосбытовым компаниям данные о количестве помещений, участков, гаражей и хозяйственных построек. Эта информация нужна для расчета стоимости электроэнергии по дифференцированным тарифам.

«Изменения позволят регламентировать порядок выставления счетов за электроэнергию и не окажут влияния на размер тарифа», – говорится в заявлении.

23 сентября «Ведомости» писали, что ФАС  подготовила проект приказа, предусматривающий учет расходов на безопасность и восстановление электросетей в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей. Приказ уточняет перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний, которые учитываются при расчете тарифов.

В тот же день стало известно, что ФАС разработала проект единого закона о тарифном регулировании, который должен установить общие правила для всех регулируемых сфер деятельности. Одним из ключевых положений документа станет переход к долгосрочному принципу установления тарифов на срок не менее пяти лет.

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