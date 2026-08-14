ОСК обсуждает строительство флота для Севморпути в Китае

Корпорация может начать строительство арктических судов в режиме «распределенной верфи» с дружественными странами, отметил он. Это предполагает строительство крупных блоков судов на разных площадках с последующей сборкой. Такая схема позволяет загрузить несколько производственных площадок одновременно и сократить сроки строительства.