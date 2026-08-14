ОСК обсуждает строительство флота для Севморпути в Китае

ОСК обсуждает строительство флота для Севморпути в КитаеЗарубежное производство рассматривается как временный этап перед локализацией производства в России
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обсуждает строительство судов для Северного морского пути (СМП) на производственных мощностях дружественных России стран, в первую очередь Китая. Об этом 13 августа сообщил журналистам на форуме «Арктика – регионы» в Архангельске заместитель гендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.
Корпорация может начать строительство арктических судов в режиме «распределенной верфи» с дружественными странами, отметил он. Это предполагает строительство крупных блоков судов на разных площадках с последующей сборкой. Такая схема позволяет загрузить несколько производственных площадок одновременно и сократить сроки строительства.
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