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Главная / Бизнес /

ОСК обсуждает строительство флота для Севморпути в Китае

Зарубежное производство рассматривается как временный этап перед локализацией производства в России
Светлана Афонина
Маргарита Рябинкина / Ведомости
Маргарита Рябинкина / Ведомости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обсуждает строительство судов для Северного морского пути (СМП) на производственных мощностях дружественных России стран, в первую очередь Китая. Об этом 13 августа сообщил журналистам на форуме «Арктика – регионы» в Архангельске заместитель гендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.

Корпорация может начать строительство арктических судов в режиме «распределенной верфи» с дружественными странами, отметил он. Это предполагает строительство крупных блоков судов на разных площадках с последующей сборкой. Такая схема позволяет загрузить несколько производственных площадок одновременно и сократить сроки строительства.

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