Что известно о кризисе в майнинговой компании BitRiver

В судебной практике по налоговым спорам уже фигурировали претензии ФНС России к майнерам в периметре BitRiver, подтвердил член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский. По его словам, компания давно попала в поле зрения налоговиков, а при таких оборотах – и правоохранительных органов. ФНС давно и успешно предъявляет налоговые претензии к представителям майнинговой отрасли: еще недавно это был экспорт хешрейта, сейчас это поиск и наказание майнеров, добровольно не вставших в реестр. Также майнеры ожидают амнистии по таможенному ввозному НДС, но закон об этом так и не поступил в Госдуму, напомнил он. BitRiver, говорит Успенский, безусловно являлась крупнейшим международным игроком в сфере майнинга биткойна, однако выбывшие активы компании быстро перераспределятся между другими промышленными майнерами.