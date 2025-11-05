Год майнинга в правовом поле России: что изменилось в отрасли

С введения майнинга (добычи) криптовалют в правовое поле России прошел год – несмотря на ряд положительных моментов, в отрасли остается много нерешенных вопросов, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. До сих пор нет четкого механизма реализации добытой крипты внутри страны, возможности легализации ввезенного по серой схеме оборудования, а также порядка отключения майнеров при запрете деятельности, указывают специалисты из криптоиндустрии.