Как террористы пытались сделать болезнь своим оружием

Вскрылось все только через год. Раджниша в начале 1980-х принял обет молчания, всеми делами от его лица заправляла секретарь Ма Ананд Шила. Между ними произошел разлад, и 13 сентября 1985 г. Шила с ближайшими соратниками тайно покинула гуру, сбежав в Европу. После этого наставник созвал пресс-конференцию и заговорил: «Я молчал три с половиной года. Люди, которые были у власти, воспользовались моим молчанием». Он обвинил Шилу во всех грехах и в попытке убийства своего личного врача и двух местных чиновников. Чтобы доказать это, гуру позвал в общину полицию. А та нашла лабораторию с сальмонеллой, раскрыла махинации с получением грин-карт и обнаружила ряд других преступлений.