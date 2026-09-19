Как террористы пытались сделать болезнь своим оружием

Как террористы пытались сделать болезнь своим оружием25 лет назад в США произошла серия терактов с использованием спор сибирской язвы
18 сентября 2001 г., через неделю после серии терактов в США, в приемные нескольких конгрессменов и редакций по почте были разосланы письма со спорами сибирской язвы. 22 человека заразились, пятеро из них погибли. Расследование получило название Amerithrax (anthrax значит «сибирская язва»). Но это был далеко не первый случай, когда болезни пытались превратить в оружие, и даже не самый массовый биотеракт в истории Соединенных Штатах.
Трупы как оружие
Долгое время считалось, что первая биологическая атака произошла в XIV в. Войско золотоордынского хана Джанибека в 1346 г. взяло в осаду генуэзскую колонию Каффу (Феодосия). Но в лагере нападавших разразилась эпидемия бубонной чумы. Тогда хан приказал с помощью катапульт и требушетов забрасывать тела умерших воинов через стены города, рассчитывая, что там тоже начнется мор и крепость сдастся. Горожане действительно заразились, однако Джанибек своего не добился: ему первому пришлось увести домой ослабленную армию. Жители Каффы бежали на кораблях в разные части Средиземноморья и разнесли инфекцию, став причиной Черной смерти в Европе.
Так рассказывается в трактате генуэзского нотариуса Габриэля де Мюсси «История болезни, или смерть, случившаяся в 1348 г.» (Historia de Morbo, sive Mortalitate, quae fuit Anno Dni MCCCXLVIII). Однако большинство современных исследователей считают эпизод с бомбардировкой трупами выдумкой. Не совпадает даже год осады в реальности и в названии рукописи.
Прошли века, и французский историк Антуан Варийя в труде «История ереси Виклефа, Яна Гуса и Иеронима Пражского» (Histoire de l'hérsie de Viclef, Iean Hus, et Jerome de Prague) рассказал похожий сюжет. В 1422 г. гуситы семь месяцев безуспешно осаждали замок Карлштейн – главный оплот императора Сигизмунда I и католиков в Чехии. Не взяв крепость штурмом, они начали забрасывать ее бочками с нечистотами и трупами животных и людей, уверял Варийя.
Многие оборонявшиеся умерли от лихорадки, вызванной зловонием (тогда верили, что инфекции передаются через миазмы). Современные исследователи считают, что Варийя, родившийся через два века после описанных событий, выдумал подробности про телa.
Одеяла смерти
Другой эпизод биотерроризма связан с Северной Америкой. Согласно распространенной версии, англичане передавали индейцам одеяла и одежду, полученные от больных оспой, корью и холерой. Из-за отсутствия иммунитета к европейским инфекциям у коренных жителей вымирали целые племена. Эта версия тоже подвергается сомнению. Историки нашли лишь один задокументированный случай передачи зараженных вещей. Весной 1763 г. индейские племена под командованием вождя Понтиака осадили форт Питт (современный Питтсбург). Во время очередных переговоров белые подарили индейцам два одеяла и носовой платок, взятые из оспенного госпиталя. «Надеюсь, это даст эффект», – записал в своем дневнике торговец Уильям Трент, находившийся в форте. Позднее обнаружилась и бухгалтерская запись о дарении.
Также сохранилась переписка генерала Джеффри Амхерста с полковником Анри Буке, спешившим на помощь гарнизону. Буке сообщал, что, по его сведениям, среди осажденных началась вспышка оспы. В ответ Амхерст спрашивал, возможно ли таким же образом заразить и вражеские племена. Полковник пообещал попытаться, хотя и выразил опасение случайно инфицировать собственных солдат. Контакт состоялся в июле – спустя месяц после истории с одеялами.
Ниндзя-вибрион
В 1932 г. биологическое оружие попытались использовать японские военные. После захвата Маньчжурии Лига наций отправила в Японию международную комиссию во главе с британским лордом Виктором Булвер-Литтоном, чтобы расследовать действия сторон. Японцы угостили членов делегации фруктами, обработанными культурой холерного вибриона. Расчет был на то, что это затянет или вовсе сорвет расследование и предотвратит официальное признание страны агрессором. Покушение не удалось – никто не заболел. То ли вибрионы оказались ослаблены, то ли европейцы мыли фрукты, следуя элементарным навыкам гигиены, то ли им просто повезло.
Отчет был опубликован, и в 1933 г. Япония демонстративно вышла из Лиги наций. О заговоре стало известно только в июле 1994 г., когда принц Микаса, младший брат императора Хирохито, дал интервью газете Yomiuri Shimbun. Он уверял, что узнал о покушении от одного из участников событий.
Внутри стерильных стен
В 1996 г. 12 из 45 сотрудников клинической лаборатории медцентра св. Павла в Далласе (Техас) свалились с тяжелой диареей, рвотой и лихорадкой. Четверых госпитализировали. Сначала подозревали случайную утечку, но оказалось – это биодиверсия одной из сотрудниц лаборатории, Дианы Томпсон, у которой были конфликты с коллегами. Она добавила Shigella dysenteriae (возбудитель дизентерии) из хранилища лаборатории в пончики и маффины, оставила их в комнате отдыха и разослала по электронной почте приглашение угощаться.
В ходе следствия выяснилось, что Томпсон ранее пыталась отравить парня, едва он решил с ней расстаться. Более того, используя служебное положение, она сфальсифицировала его анализы, чтобы врачи не смогли вовремя поставить правильный диагноз. Все отравленные выжили, а Томпсон приговорили к 20 годам тюрьмы.
Она была не первой, кому пришла в голову подобная идея. В 1964–1966 гг. японский бактериолог Мицуру Сузуки заражал дизентерией и брюшным тифом пациентов и сотрудников больницы при Университете Тиба. По разным оценкам, заболело от 200 до 400 человек, как минимум четверо погибли. При аресте Сузуки сказал, что мстил за пренебрежительное отношение и попутно собирал данные для диссертации. Позже он отказался от слов, заявив, что полиция выбила их силой. Улик почти не осталось, и в убийствах его не признали виновным. За умышленное заражение дали 15 лет тюрьмы.
Салат против демократии
Один из самых массовых биотерактов в США произошел в округе Уоско штата Орегон, где последователи гуру Ошо Раджниши купили ранчо для создания города мечты. В 1981 г. к ним из Индии переехал и сам наставник. Его учение соединяло восточную мистику с идеалами капитализма и привлекало множество обеспеченных людей.
Ранчо вскоре превратилось в преуспевающий городок: заброшенные земли дали хороший урожай благодаря современным технологиям, открылись бизнесы, на доходы и пожертвования возвели дамбу, электростанцию, построили аэродром и проложили дороги.
Жители окрестных городов были недовольны соседством с сектантами. Масла в огонь подлил документальный фильм о деятельности Раджниши в Индии: американцы с ужасом смотрели, как обнаженные адепты бьются на полу в экстазе. Припомнили и упоминание сексуальных практик в рекламных объявлениях секты в США. Местных пугало, что среди чиновников и полицейских все больше членов общины. Отношения накалялись. В 1983 г. в отеле в Портленде (Орегон), принадлежавшем сектантам, сработали три взрывных устройства – начался пожар. После этого они впервые закупили оружие.
Политики наперебой обещали, что, придя к власти, первым делом выдворят гуру обратно в Индию. Осенью 1984 г. в округе должны были пройти местные выборы, и адепты решили продвинуть своих кандидатов.
Автобусы стали свозить в общину бездомных со всей страны. Им давали кров, еду и работу, подавая это как благотворительность. Настоящей целью были выборы: по законам Орегона новые жители штата сразу получали право голоса. В ответ власти отказались регистрировать новичков. Тогда община пошла другим путем. За месяц до кампании в Даллесе, административном центре округа, вспыхнула эпидемия сальмонеллы.
Выяснилось, что это дело рук адептов: они распылили жидкость с бактериями в салат-бары и блюда открытого доступа в ресторанах и кафе, рассчитывая сократить явку избирателей. Заболел 751 человек, 45 госпитализировали.
Вскрылось все только через год. Раджниша в начале 1980-х принял обет молчания, всеми делами от его лица заправляла секретарь Ма Ананд Шила. Между ними произошел разлад, и 13 сентября 1985 г. Шила с ближайшими соратниками тайно покинула гуру, сбежав в Европу. После этого наставник созвал пресс-конференцию и заговорил: «Я молчал три с половиной года. Люди, которые были у власти, воспользовались моим молчанием». Он обвинил Шилу во всех грехах и в попытке убийства своего личного врача и двух местных чиновников. Чтобы доказать это, гуру позвал в общину полицию. А та нашла лабораторию с сальмонеллой, раскрыла махинации с получением грин-карт и обнаружила ряд других преступлений.
В итоге Раджниша пошел на сделку со следствием, был приговорен к 10 годам условно, штрафу в $400 000 и депортирован. Секретаря индийского гуру с соратницами задержали в Германии и экстрадировали США. Там Шила получила 20 лет тюрьмы, но была досрочно освобождена через 29 месяцев и уехала в Швейцарию.
Неудачи сектантов
«Аум Синрике»
Кроме того, в 1992–1993 гг. «Аум Синрике» отправила группу врачей в Заир. Официально это была гуманитарная миссия, на деле – попытка достать образцы вируса Эбола. Медики вернулись с пустыми руками. Обо всем этом стало известно только в ходе расследования после зариновой атаки в токийском метро 20 марта 1995 г.
Чума на ваше метро
В 1995 г. американский микробиолог Ларри Уэйн Харрис заказал по почте замороженных возбудителей бубонной чумы. Но вместо посылки к нему явилась полиция. Харрис признал вину и получил 18 месяцев условно. Он не скрывал ультраправых взглядов – и не сумел удержать язык за зубами. Вскоре после суда Харрис принялся хвастать знакомым, что оставит пробирку с чумой в нью-йоркской подземке: первый же поезд разобьет ее, погибнут сотни тысяч людей, а обвинят в теракте иракцев.
В 1998 г. Харриса и его знакомого Уильяма Левитта снова арестовали – они купили крупную партию штаммов сибирской язвы. Их обвинили в подготовке теракта. Но дело рассыпалось: штамм оказался безвредным вакцинным. Подозреваемые клялись, что изучали вопросы профилактики. В итоге Левитт отделался испугом, а Харрис, как выяснилось в ходе следствия, нарушил условия испытательного срока, скрыв свои передвижения. В итоге его приговорили к 50 часам общественных работ.
Ложные угрозы
Дело Харриса вызвало шквал анонимных писем с утверждением, что в них якобы содержатся споры сибирской язвы. Впрочем, и до его ареста они были не такой уж редкостью. Все угрозы оказывались ложными.
Например, в 1997 г. еврейская организация «Бнай-Брит» в Вашингтоне получила посылку, в которой оказалась чашка Петри с рукописной надписью «сибирская язва». Экспертиза показала, что внутри – почвенная бактерия Bacillus cereus, относительно безопасная, если ее не съесть.
В 1998 г. сотрудник клиники планирования семьи и абортов Planned Parenthood в Индианаполисе открыл конверт, из которого высыпался коричневый порошок. Внутри была записка: «Вы только что подверглись воздействию сибирской язвы». Перед клиникой немедленно развернули мобильные палатки химической и биологической защиты. 31 человека, включая медработников, пациенток, двух полицейских и почтальона, прямо на парковке заставили раздеться и пройти полную санобработку. Затем их доставили в больницу и давали антибиотики, пока анализ не показал, что присланный порошок состоит из талька, муки и бытового инсектицида.
В 2001 г. автор письма был арестован. Американец Клейтон Вагнер разослал не менее 550 подобных конвертов, протестуя против абортов. Причем иногда ошибался. Например, Pregnancy Resource Clinic в Пенсильвании никогда не занималась прерыванием беременности. За рассылку ложных угроз он получил 19 лет тюрьмы, которые добавились к срокам за другие совершенные им преступления вроде угона машины и ограбления.
Настоящая язва
Фотограф таблоида Sun Роберт Стивенс знал о ложных письмах и не особенно встревожился, вскрыв конверт с коричневым порошком, напоминавшим тростниковый сахар. К нему прилагался лист бумаги, в котором упоминалась дата 9/11, советовалось немедленно принять пенициллин, а также содержались невнятные угрозы уничтожить Америку и Израиль.
Подобные письма разослали 18 сентября 2001 г. в несколько СМИ. 1 октября Стивенс поступил в больницу с неизвестным заболеванием и умер через четыре дня: в конверте оказались споры сибирской язвы. А 9 октября еще два письма отправили сенаторам Тому Дэшлу и Патрику Лихи. В них был уже желтовато-белый, мелкий, хорошо очищенный порошок – практически чистые споры, разлетавшиеся при вскрытии как аэрозоль.
Как минимум 22 человека были заражены, пятеро погибли, включая двух почтовых работников. Расследование продолжалось почти девять лет. Главным подозреваемым стал Брюс Айвинс – ученый из правительственной лаборатории биозащиты в Форт-Детрике. Он покончил с собой в июле 2008 г., не дождавшись предъявления обвинений. В 2010 г. минюст и ФБР объявили его единственным виновником рассылки. До суда дело не дошло, поэтому окончательная картина строится на выводах следствия.