Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Кушнарева к 9 годам

«Роснано» в 2025 г. направляла иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. Ответчиками стали экс-глава группы Анатолий Чубайс, бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, а также кураторы проекта Кушнарев и Дмитрий Лисенков. Госкомпания сообщила, что весь объем инвестированных средств был израсходован на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием.