Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Кушнарева к 9 годам
Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева к 9 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом пресс-служба Генпрокуратуры сообщила на своем сайте. Также Кушнареву назначили штраф в 76 млн руб. и запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2 года и шесть месяцев.
Суд установил, что с апреля 2013 г. по март 2021 г. Кушнарев, будучи управляющим директором по инвестиционной деятельности «Роснано», растратил денежные средства госкомпании на сумму более 7,5 млрд руб.
Средства предназначались для реализации проекта «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России». При этом Кушнарев не намеревался обеспечить развитие новых производств и достоверно знал, что проект не будет реализован, пришел к выводу суд.
«Роснано» в 2025 г. направляла иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. Ответчиками стали экс-глава группы Анатолий Чубайс, бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, а также кураторы проекта Кушнарев и Дмитрий Лисенков. Госкомпания сообщила, что весь объем инвестированных средств был израсходован на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием.