«Роснано» подала иск на 12 млрд рублей к экс-руководителям по проекту Crocus

В марте этого года «Роснано» обратилась в суд с иском о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic. Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов говорил, что иск, ответчиком по которому выступил Чубайс, обусловлен необходимостью компенсировать ущерб госкомпании и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала.