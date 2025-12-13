«Роснано» подала иск на 12 млрд рублей к экс-руководителям по проекту Crocus
Госкомпания «Роснано» направила новый иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Роснано».
Ответчиками стали экс-глава группы Анатолий Чубайс, бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков.
Проект был одобрен «Роснано» в 2011 г. Предполагалось, что в рамках Crocus в России создадут производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. Сейчас компания считает, что инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для «Роснано» условиях.
«Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием», – указали в госкомпании.
В марте этого года «Роснано» обратилась в суд с иском о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic. Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов говорил, что иск, ответчиком по которому выступил Чубайс, обусловлен необходимостью компенсировать ущерб госкомпании и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала.
Госкомпания в рамках иска по Plastic Logic добивается взыскания с бывших управленцев убытков на общую сумму 3,9 млрд руб. и $20,45 млн. В июле Арбитражный суд Москвы по ходатайству представителя «Роснано» закрыл судебное заседание по иску компании к экс-менеджерам.