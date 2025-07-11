Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску «Роснано» к экс-менеджерам

Иск госкорпорация подала к бывшим зампредам правления. В частности, ответчиками проходят Юрий Удальцов, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян, бывший зампред правления, исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский, экс-советник Чубайса Олег Киселев, бывший член правления УК «Роснано» Герман Пихоя, а также Николай Тычинин. В апреле суд арестовал счета и активы бывших сотрудников на сумму 5,6 млрд руб. В мае суд отказался отменить обеспечительные меры на активы Чубайса, но решил снять арест с денежных средств экс-главы корпорации в размере 50% зарплаты, пенсии или иных доходов.