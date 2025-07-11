Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску «Роснано» к экс-менеджерам

Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску «Роснано» к экс-менеджерамРанее суд арестовал имущество экс-главы компании Чубайса и других ее бывших топ-менеджеров на 5,6 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы по ходатайству представителя «Роснано» закрыл судебное заседание по иску компании к экс-менеджерам, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Госкомпания добивается взыскания с бывших управленцев убытков на общую сумму 3,9 млрд руб. и $20,45 млн.
По словам представителя истца, в ходе заседания была бы разглашена информация, составляющую коммерческую тайну. По словам представителя, оглашение такой информации в СМИ способно нанести финансовый ущерб госкомпании.
Представитель одного из ответчиков – экс-главы корпорации Анатолия Чубайса – Павел Хлюстов заявил, что «Роснано» должно было промаркировать соответствующие документы, которые сторона истца намерена представить в суде. Сторона защиты потребовала отклонить ходатайство, его поддержали и другие представители бывших сотрудников компании.
Иск госкорпорация подала к бывшим зампредам правления. В частности, ответчиками проходят Юрий Удальцов, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян, бывший зампред правления, исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский, экс-советник Чубайса Олег Киселев, бывший член правления УК «Роснано» Герман Пихоя, а также Николай Тычинин. В апреле суд арестовал счета и активы бывших сотрудников на сумму 5,6 млрд руб. В мае суд отказался отменить обеспечительные меры на активы Чубайса, но решил снять арест с денежных средств экс-главы корпорации в размере 50% зарплаты, пенсии или иных доходов.
Убытки, которые хочет взыскать «Роснано», понесены в связи с реализацией проекта Plastic Logic, иск направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании. В компании отметили, что стартовавший в 2009 г. проект по разработке гибких планшетов для школьников не достиг первоначальных целей.
В «Роснано» утверждали, что инвестиции в рамках этого проекта уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом. Это финансирование продолжалось более десяти лет.