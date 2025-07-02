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Суд отказался передавать за рубеж дело о проинвестированных «Роснано» патентах

MCD Technologies придется в России доказывать свои права на технологию нанотрубок, разработанную в Новосибирске
Яна Суринская
Ника Сизова
В качестве третьих лиц по делу проходит в том числе «Роснано»
В качестве третьих лиц по делу проходит в том числе «Роснано» / Алексей Орлов / Ведомости

Суд по интеллектуальным правам в Москве в июне отказал люксембургской компании MCD Technologies S.A.R.L. передать дело по подсудности в суд округа Люксембург или в Международный коммерческий суд Сингапура, следует из опубликованного определения, с которым ознакомились «Ведомости».

Речь идет о споре о патентах на графеновые нанотрубки, разработанные компанией OCSiAl («Оксиал»), созданной в 2010 г. российскими учеными из Новосибирска – академиком РАН Михаилом Предтеченским, Юрием Коропачинским, Олегом Кирилловым и Юрием Зельвенским. В OCSiAl в 2014 г. инвестировала «Роснано», вложив в капитал $20 млн и получив евробонды компании на $40 млн. Пакет «Роснано» в OCSiAl с 2019 г. составлял 17,3%, эта доля была арестована люксембургским судом в 2023 г. по иску бывших акционеров ЮКОСа. Оценка OCSiAl в 2021 г. – $2 млрд. MCD Technologies – текущий владелец патентов на разработки OCSiAl.

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