Суд отказался передавать за рубеж дело о проинвестированных «Роснано» патентах

Речь идет о споре о патентах на графеновые нанотрубки, разработанные компанией OCSiAl («Оксиал»), созданной в 2010 г. российскими учеными из Новосибирска – академиком РАН Михаилом Предтеченским, Юрием Коропачинским, Олегом Кирилловым и Юрием Зельвенским. В OCSiAl в 2014 г. инвестировала «Роснано», вложив в капитал $20 млн и получив евробонды компании на $40 млн. Пакет «Роснано» в OCSiAl с 2019 г. составлял 17,3%, эта доля была арестована люксембургским судом в 2023 г. по иску бывших акционеров ЮКОСа. Оценка OCSiAl в 2021 г. – $2 млрд. MCD Technologies – текущий владелец патентов на разработки OCSiAl.