Иск «Роснано» к Чубайсу связан с необходимостью возмещения ущерба

Представитель «Роснано» также добавил, что уже в 2012 г. компания отказалась от запуска завода в России, а все вложенные средства направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных за границей. Фролов сказал, что, несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось более 10 лет.