Иск «Роснано» к Чубайсу связан с необходимостью возмещения ущерба

Иск «Роснано» к Чубайсу связан с необходимостью возмещения ущербаКомпания обратилась в суд за взысканием 4 млрд рублей и $20 млн с бывших топ-менеджеров
Иск «Роснано» о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу обусловлен необходимостью компенсировать ущерб госкомпании и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала. Об этом сообщил ТАСС директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.
Он уточнил, что иск направлен на привлечение к ответственности тех, кто принимал решения о финансировании. Проект, который стартовал в 2009 г. с целью создания в России производства гибких планшетов и их внедрения в образовательные учреждения, не достиг изначально поставленных целей, пояснил Фролов.
Представитель «Роснано» также добавил, что уже в 2012 г. компания отказалась от запуска завода в России, а все вложенные средства направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных за границей. Фролов сказал, что, несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось более 10 лет.
Соответствующий иск поступил в суд 31 марта. Компания «Роснано» обратилась в суд о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Предварительное слушание по делу назначено на 30 апреля.
31 января в Москве и Московской области были задержаны трое сотрудников ООО «Роснано», обвиняемые по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Позже стало известно, что родственники арестованного бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора УК «Роснано» Подольского сняли с его счета по нотариальной доверенности более 200 млн руб. Следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Подольскому, рассказал, что после избрания меры пресечения экс-чиновник пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество. Эти действия были выражены в закрытии счетов.