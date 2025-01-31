Трое сотрудников «Роснано» задержаны по делу о превышении полномочий

Трое сотрудников «Роснано» задержаны по делу о превышении полномочийСреди них – исполнительный директор, управляющий директор по финансам и директор по отчетности
По делу были задержаны заместитель руководителя ООО «УК "Роснано"» – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
Как сообщает МВД, в ближайшее время для подсудимых будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается – устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.
Следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Фигурантами дела выступают сотрудники «Роснано».
По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для скрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 г. по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.
31 января стало известно о задержании бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, их имена не сообщались. 11 января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что оценочный ущерб от нелегальных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб., а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 млрд руб. Затем, 17 января, депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили инициировать проверку профессиональной деятельности Чубайса на наличие возможных противоправных действий во время его руководства «Роснано» в 2008–2020 гг. и работы спецпредставителем президента по международным связям в 2020–2022 гг.