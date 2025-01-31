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Трое сотрудников «Роснано» задержаны по делу о превышении полномочий

Среди них – исполнительный директор, управляющий директор по финансам и директор по отчетности
Ведомости

В Москве и Московской области задержаны трое сотрудников ООО «Роснано», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает МВД России в своем Telegram-канале.

По делу были задержаны заместитель руководителя ООО «УК "Роснано"» – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Как сообщает МВД, в ближайшее время для подсудимых будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается – устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастники.

Следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Фигурантами дела выступают сотрудники «Роснано».

По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для скрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 г. по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.

31 января стало известно о задержании бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, их имена не сообщались. 11 января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что оценочный ущерб от нелегальных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб., а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 млрд руб. Затем, 17 января, депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили инициировать проверку профессиональной деятельности Чубайса на наличие возможных противоправных действий во время его руководства «Роснано» в 2008–2020 гг. и работы спецпредставителем президента по международным связям в 2020–2022 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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