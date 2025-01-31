Трое сотрудников «Роснано» задержаны по делу о превышении полномочий

31 января стало известно о задержании бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, их имена не сообщались. 11 января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что оценочный ущерб от нелегальных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб., а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 млрд руб. Затем, 17 января, депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили инициировать проверку профессиональной деятельности Чубайса на наличие возможных противоправных действий во время его руководства «Роснано» в 2008–2020 гг. и работы спецпредставителем президента по международным связям в 2020–2022 гг.