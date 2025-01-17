Депутаты Думы попросили провести проверку в отношении Чубайса

В октябре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию Чубайса. Володин отметил, что ранее звучали заявления о передаче объектов электроэнергетики частным владельцам с ожиданием увеличения мощностей, но, по его словам, этого не произошло. Председатель Госдумы заявил, что прирост наблюдается только в атомной и гидроэнергетике, а частные владельцы лишь обогатились и потеряли приобретенное за рубежом имущество. Он также добавил, что Чубайса нужно экстрадировать, указав на его роль в этих процессах.