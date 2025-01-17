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Депутаты Думы попросили провести проверку в отношении Чубайса

Ведомости

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой подписали заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести доследственную проверку в отношении Анатолия Чубайса. Соответствующее заявление Картаполов опубликовал в своем Telegram-канале.

«Кроме того, был направлен с депутатом Государственной думы А.К. Луговым запрос в адрес генерального прокурора Российской Федерации И.В. Краснова с просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса», – написал Картаполов.

Группа депутатов попросила инициировать проверку профессиональной деятельности Чубайса на наличие возможных противоправных действий во время его руководства «Роснано" в 2008-2020 гг. и работы спецпредставителем президента по международным связям в 2020-2022 гг. В марте 2022 г. Чубайс оставил этот пост. По словам Лугового, «Роснано» уже озвучило размер выведенных средств в 200 млрд руб., и это «еще не окончательная цифра». Возбуждено уголовных дел на сумму более 43 млрд руб. (Луговой имеет в виду дела против топ-менеджеров госкомпании).

«Обвиняются и в розыске правые и левые руки Чубайса, компаньоны и сотрудники. И только неприкасаемый младореформатор до сих строит «Россию будущего» в европейских кулуарах», – пишет Луговой, отмечая, что дело против Чубайса «должно быть заведено».

СМИ сообщали о его выезде из страны. Месяцем позже он покинул совет директоров АФК «Система». Руководитель «Роснано» Сергей Куликов в 2022 г. обратился в Генпрокуратуру с просьбой изучить деятельность компании под управлением Чубайса, ссылаясь на финансовые трудности и рост задолженности. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2023 г. президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию, выразив недоумение по поводу отъезда Чубайса и упомянув о серьезных финансовых проблемах в структуре нанотехнологий, которой тот руководил.

В октябре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию Чубайса. Володин отметил, что ранее звучали заявления о передаче объектов электроэнергетики частным владельцам с ожиданием увеличения мощностей, но, по его словам, этого не произошло. Председатель Госдумы заявил, что прирост наблюдается только в атомной и гидроэнергетике, а частные владельцы лишь обогатились и потеряли приобретенное за рубежом имущество. Он также добавил, что Чубайса нужно экстрадировать, указав на его роль в этих процессах.

В мае стало известно, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований (CRS) при Тель-Авивском университете. Центр изучает постсоветский период страны – начиная с 1991 г. Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 г. В разные годы занимал пост министра финансов России, возглавлял администрацию президента и был первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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