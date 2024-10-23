Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса.
Володин отметил, что ранее звучали заявления о передаче объектов электроэнергетики частным владельцам с ожиданием увеличения мощностей, но, по его словам, этого не произошло. Председатель Госдумы заявил, что прирост наблюдается только в атомной и гидроэнергетике, а частные владельцы лишь обогатились и потеряли приобретенное за рубежом имущество. Он также добавил, что Чубайса нужно экстрадировать, указав на его роль в этих процессах.
«Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», – добавил он.
Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 г. В разные годы занимал пост министра финансов России, возглавлял администрацию президента и был первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина. До конца марта 2022 г. работал спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития. Покинул Россию в том же году, после начала спецоперации на Украине.
В мае стало известно, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований (CRS) при Тель-Авивском университете. Центр изучает постсоветский период страны – начиная с 1991 г.