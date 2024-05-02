Чубайс запустил Центр российских исследований в Тель-Авивском университете

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 г. В разные годы занимал пост министра финансов России, возглавлял администрацию президента и был первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина. До конца марта 2022 г. работал спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития. Покинул Россию в том же году, после начала спецоперации на Украине.