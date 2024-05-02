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Чубайс запустил Центр российских исследований в Тель-Авивском университете

Ведомости

Бывший генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований (CRS) при Тель-Авивском университете. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Начал работу Центр российских исследований (CRS) факультета социальных наук Тель-Авивского университета. Вопреки своему названию, проект выглядит на удивление аполитичным. <...> CRS намерен заняться новейшей историей России – экономической, политической, социальной и культурной», – говорится в сообщении.

Центр будет изучать постсоветский период страны – начиная с 1991 г.

В июле 2023 г. Чубайс написал статью для журнала «Вопросы экономики» (принадлежит Институту экономики РАН) в качестве независимого исследователя из Глазго.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 г. В разные годы занимал пост министра финансов России, возглавлял администрацию президента и был первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина. До конца марта 2022 г. работал спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития. Покинул Россию в том же году, после начала спецоперации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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