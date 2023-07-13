Чубайс написал статью для журнала РАН как независимый британский исследователь
Согласно аннотации к статье под названием «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт», в материале «отражены масштаб, глубина и продолжительность» неплатежей в период 1990-х гг. «В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)», – уточняется в тексте.
Чубайс был спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития. Также он возглавлял «Роснано» с 2008 г. Чубайс в разные годы работал в администрации Санкт-Петербурга, занимал пост вице-премьера по вопросам экономической и финансовой политики, возглавлял администрацию президента и был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.
В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 г., и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело».