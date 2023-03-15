Володин в шутку связал банковский кризис в США с отъездом Чубайса из России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики Николаем Шульгиновым иронично отметил, что банковский кризис в США начался после отъезда из России бывшего гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса.
«А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке: банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста», — пошутил Володин (цитата по ТАСС).
В ходе обсуждения тарифов на газ спикер Госдумы отметил, что «сейчас все хорошо», поскольку «Газпром» и нефтяные компании находятся в государственной собственности. В то же время Володин указал на необходимость работы в сфере сетевого хозяйства, которое «после реформ Чубайса оказалось разобрано».
В марте 2022 г. стало известно, что Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 г., и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело».
До назначения на должность спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития он возглавлял «Роснано» с 2008 г. Ранее Чубайс в разные годы работал в администрации Санкт-Петербурга, занимал пост вице-премьера по вопросам экономической и финансовой политики, возглавлял администрацию президента и был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.
Володин пошутил про отъезд Чубайса на фоне краха американского банка Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».
После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.
В то же время американские власти заявляют об устойчивости финансовой системы страны благодаря реформам, которые были проведены после кризиса 2008 г. 13 марта президент Джо Байден подчеркнул, что банковская система США находится в полной безопасности, и пообещал более жесткое регулирование.