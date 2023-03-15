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Володин в шутку связал банковский кризис в США с отъездом Чубайса из России

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики Николаем Шульгиновым иронично отметил, что банковский кризис в США начался после отъезда из России бывшего гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса. 

«А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке: банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста», — пошутил Володин (цитата по ТАСС).

В ходе обсуждения тарифов на газ спикер Госдумы отметил, что «сейчас все хорошо», поскольку «Газпром» и нефтяные компании находятся в государственной собственности. В то же время Володин указал на необходимость работы в сфере сетевого хозяйства, которое «после реформ Чубайса оказалось разобрано».

В марте 2022 г. стало известно, что Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 г., и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело». 

До назначения на должность спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития он возглавлял «Роснано» с 2008 г. Ранее Чубайс в разные годы работал в администрации Санкт-Петербурга, занимал пост вице-премьера по вопросам экономической и финансовой политики, возглавлял администрацию президента и был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.

Володин пошутил про отъезд Чубайса на фоне краха американского банка Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

В то же время американские власти заявляют об устойчивости финансовой системы страны благодаря реформам, которые были проведены после кризиса 2008 г. 13 марта президент Джо Байден подчеркнул, что банковская система США находится в полной безопасности, и пообещал более жесткое регулирование.

Ранее по теме: WP: минюст США начал расследование краха Silicon Valley Bank

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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