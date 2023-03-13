Байден в обращении к нации заявил о безопасности финансовой системы США

Вклады американских граждан и бизнеса будут «на месте», когда они понадобятся, а малый бизнес может «вздохнуть с облегчением», зная, что он сможет заплатить своим работникам, добавил Байден. Деньги на выплаты клиентам банков поступят за счет сборов, которые банки платят в фонд страхования вкладов, подчеркнул американский президент, заявив, что о деньгах налогоплательщиков речь не идет.