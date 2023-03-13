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HSBC купит британскую «дочку» обанкротившегося SVB за 1 фунт

Ведомости

HSBC UK Bank, подразделение HSBC Holdings Plc, приобретает Silicon Valley Bank UK Limited (SVB UK) – британскую «дочку» признанного 10 марта банкротом американского SVB. Сумма сделки составит 1 британский фунт, сообщается на сайте холдинга.

«Клиенты SVB UK могут продолжать работать в обычном режиме, будучи уверенными в том, что их депозиты обеспечены надежностью HSBC. Мы тепло приветствуем коллег из SVB UK в HSBC, мы рады начать с ними работать», – заявил гендиректор HSBC Group Ноэль Куинн.

Приобретение укрепит стратегический потенциал банка в Великобритании и расширит его возможности по работе с технологическими компаниями королевства, добавил он.

По состоянию на 10 марта, у SVB UK было кредитов на сумму около 5,5 млрд фунтов и депозитов на сумму около 6,7 млрд фунтов, отмечается в сообщении. По итогам завершившегося в декабре финансового года, прибыль SVB UK до уплаты налогов составила 88 млн фунтов.

Как отмечают The Independent и BBC, сделка состоялась после вмешательства правительства Великобритании на фоне «серьезного риска», которому подверглись около 200 британских технологических компаний из-за краха SVB UK. Как уточняет BBC, ряд компаний сразу предупредили о риске разорения без сторонней помощи, а Лондон считает этот сектор ключевым для экономического роста страны в будущем.

«Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK. Это гарантирует, что депозиты клиентов защищены...HSBC — крупнейший банк Европы, и клиенты SVB в Великобритании должны быть уверены в силе, надежности и безопасности, которые их обеспечивают», – заявил канцлер британского казначейства Джереми Хант.

В продлившихся всю ночь переговорах участвовал и британский премьер Риши Сунак.

Ранее по теме: К чему приведет крах банка Кремниевой долины

О банкротстве Silicon Valley Bank Financial Group (SVB) стало известно 10 марта. Кредитная организация базировалась в Калифорнии, занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами Кремниевой долины. 

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) заверила, что все филиалы SVB откроются 13 марта и вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным депозитам. Но, по данным регулятора, 89% депозитов ($175 млрд) на конец 2022 г. не были застрахованы и их судьбу еще предстоит определить.

Как отметило агентство The Associated Press, крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.

Сегодня, 13 марта, власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков. Все вкладчики, как и в случае с SVB, получат полный доступ к своим счетам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство банка отстранено от работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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