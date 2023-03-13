HSBC купит британскую «дочку» обанкротившегося SVB за 1 фунт

По состоянию на 10 марта, у SVB UK было кредитов на сумму около 5,5 млрд фунтов и депозитов на сумму около 6,7 млрд фунтов, отмечается в сообщении. По итогам завершившегося в декабре финансового года, прибыль SVB UK до уплаты налогов составила 88 млн фунтов.