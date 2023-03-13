В США вслед за SVB закрылся Signature Bank

В заявлении регулятора подчеркивается, что финансовая система США остается устойчивой благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса 2008 г. В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка говорится, что Signature Bank зарегистрирован в штате Нью-Йорк, по состоянию на конец 2022 г. общий объем его активов составлял около $110,36 млрд, а депозитов — примерно $88,59 млрд.