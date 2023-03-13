В США вслед за SVB закрылся Signature Bank
Вслед за Silicon Valley Bank (SVB) закрылся американский банк Signature Bank из-за системных рисков. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.
Все вкладчики, как и в случае с SVB, получат полный доступ к своим счетам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство банка отстранено от работы, говорится в заявлении.
Уточняется, что вкладчики SVB смогут получить доступ к своим активам в понедельник, 13 марта. Отмечается, что убытки Фонда страхования вкладов для поддержки незастрахованных вкладчиков будут возмещены, согласно закону, после специальной оценки банков.
В заявлении регулятора подчеркивается, что финансовая система США остается устойчивой благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса 2008 г. В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка говорится, что Signature Bank зарегистрирован в штате Нью-Йорк, по состоянию на конец 2022 г. общий объем его активов составлял около $110,36 млрд, а депозитов — примерно $88,59 млрд.
11 марта банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Кредитная организация базировалась в Калифорнии, занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Как отметило агентство The Associated Press, крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.