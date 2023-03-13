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Финансы

В США вслед за SVB закрылся Signature Bank

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Вслед за Silicon Valley Bank (SVB) закрылся американский банк Signature Bank из-за системных рисков. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. 

Все вкладчики, как и в случае с SVB, получат полный доступ к своим счетам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство банка отстранено от работы, говорится в заявлении.

Уточняется, что вкладчики SVB смогут получить доступ к своим активам в понедельник, 13 марта. Отмечается, что убытки Фонда страхования вкладов для поддержки незастрахованных вкладчиков будут возмещены, согласно закону, после специальной оценки банков.

В заявлении регулятора подчеркивается, что финансовая система США остается устойчивой благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса 2008 г. В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка говорится, что Signature Bank зарегистрирован в штате Нью-Йорк, по состоянию на конец 2022 г. общий объем его активов составлял около $110,36 млрд, а депозитов — примерно $88,59 млрд.

11 марта банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Кредитная организация базировалась в Калифорнии, занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Как отметило агентство The Associated Press, крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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