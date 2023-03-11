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Финансы

В США обанкротился банк Silicon Valley Bank

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Базирующийся в Калифорнии банк Silicon Valley Bank признали банкротом, что стало вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г., пишет The Associated Press.  

Silicon Valley Bank входил в числе 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами. В числе пострадавших в результате краха калифорнийского банка оказался в том числе провайдер интернет-телевидения Roku: по данным издания, около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.

В рамках ареста банковские регуляторы Калифорнии и Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передали активы банка вновь созданному учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары. Выплаты застрахованных депозитов начнутся в понедельник, отмечает AP. После этого регуляторы намерены распродать остальные активы банка для спасения средств других вкладчиков.

Издание объясняет возникновение проблем у SVB его связями с технологическими компаниями, которые пострадали после всплеска роста во время пандемии и последующих увольнений. Кроме того, на положение финучреждения повлияла борьба Федеральной резервной системы с инфляцией и серия агрессивных повышений процентных ставок, в результате которой падает стоимость облигаций.

«Как правило, это не проблема, но когда вкладчики встревожены и начинают забирать свои деньги, банкам иногда приходится продавать эти облигации. Именно это произошло с банком Силиконовой долины, которому пришлось продать высоколиквидные активы на $21 млрд , чтобы покрыть внезапные изъятия средств. Убыток от этой продажи составил $1,8 млрд», – пишет AP.

На этой неделе банк объявил о планах привлечь до $1,75 млрд, после чего инвесторы поспешили снять средства, и акции компании упали на 60%. В пятницу регуляторы наложили арест на активы SVB.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных