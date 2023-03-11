В США обанкротился банк Silicon Valley Bank
Базирующийся в Калифорнии банк Silicon Valley Bank признали банкротом, что стало вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г., пишет The Associated Press.
Silicon Valley Bank входил в числе 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами. В числе пострадавших в результате краха калифорнийского банка оказался в том числе провайдер интернет-телевидения Roku: по данным издания, около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.
В рамках ареста банковские регуляторы Калифорнии и Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передали активы банка вновь созданному учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары. Выплаты застрахованных депозитов начнутся в понедельник, отмечает AP. После этого регуляторы намерены распродать остальные активы банка для спасения средств других вкладчиков.
Издание объясняет возникновение проблем у SVB его связями с технологическими компаниями, которые пострадали после всплеска роста во время пандемии и последующих увольнений. Кроме того, на положение финучреждения повлияла борьба Федеральной резервной системы с инфляцией и серия агрессивных повышений процентных ставок, в результате которой падает стоимость облигаций.
«Как правило, это не проблема, но когда вкладчики встревожены и начинают забирать свои деньги, банкам иногда приходится продавать эти облигации. Именно это произошло с банком Силиконовой долины, которому пришлось продать высоколиквидные активы на $21 млрд , чтобы покрыть внезапные изъятия средств. Убыток от этой продажи составил $1,8 млрд», – пишет AP.
На этой неделе банк объявил о планах привлечь до $1,75 млрд, после чего инвесторы поспешили снять средства, и акции компании упали на 60%. В пятницу регуляторы наложили арест на активы SVB.