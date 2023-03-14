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Финансы

Moody’s ухудшило прогноз по состоянию банковской системы США

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило со стабильного до негативного прогноз по банковской системе США. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Агентство изменило прогноз на фоне массового изъятия депозитов и банкротств банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. По оценкам агентства, несмотря на действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, благодаря которым вкладчики с более чем $250 000 в SVB и банке Signature смогут получить доступ к своим сбережениям, риск для банковской системы сохраняется с учетом количества незастрахованных вкладов в других банках.

Крах двух американских банков удержит ФРС от повышения ставки

Если кризис и случится, то будет не кредитным, а кризисом ликвидности

В Moody’s также добавили, что ожидают дальнейшего роста ставки ФРС, несмотря на то что многие инвесторы пересмотрели свои прогнозы на этот счет после банкротства двух банков.

«Мы ожидаем, что давление сохранится и будет усугубляться продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики, при этом процентные ставки, вероятно, будут оставаться более высокими до тех пор, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС», – подчеркнули в агентстве, отметив, что увеличение ставки ФРС приведет к росту процентов по депозитам, что станет причиной снижения доходов банков. Также в Moody’s считают, что экономика США впадет в рецессию к концу 2023 г. и это окажет еще большее давление на банковскую сферу.

О банкротстве американского SVB стало известно 10 марта. После этого цены на бумаги банка потеряли 61% стоимости, а позже торги акциями SVB на бирже были приостановлены. 13 марта власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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