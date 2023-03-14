Moody’s ухудшило прогноз по состоянию банковской системы США
Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило со стабильного до негативного прогноз по банковской системе США. Об этом сообщил телеканал CNBC.
Агентство изменило прогноз на фоне массового изъятия депозитов и банкротств банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. По оценкам агентства, несмотря на действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, благодаря которым вкладчики с более чем $250 000 в SVB и банке Signature смогут получить доступ к своим сбережениям, риск для банковской системы сохраняется с учетом количества незастрахованных вкладов в других банках.
В Moody’s также добавили, что ожидают дальнейшего роста ставки ФРС, несмотря на то что многие инвесторы пересмотрели свои прогнозы на этот счет после банкротства двух банков.
«Мы ожидаем, что давление сохранится и будет усугубляться продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики, при этом процентные ставки, вероятно, будут оставаться более высокими до тех пор, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС», – подчеркнули в агентстве, отметив, что увеличение ставки ФРС приведет к росту процентов по депозитам, что станет причиной снижения доходов банков. Также в Moody’s считают, что экономика США впадет в рецессию к концу 2023 г. и это окажет еще большее давление на банковскую сферу.
О банкротстве американского SVB стало известно 10 марта. После этого цены на бумаги банка потеряли 61% стоимости, а позже торги акциями SVB на бирже были приостановлены. 13 марта власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков.