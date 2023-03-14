Moody’s ухудшило прогноз по состоянию банковской системы США

«Мы ожидаем, что давление сохранится и будет усугубляться продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики, при этом процентные ставки, вероятно, будут оставаться более высокими до тех пор, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС», – подчеркнули в агентстве, отметив, что увеличение ставки ФРС приведет к росту процентов по депозитам, что станет причиной снижения доходов банков. Также в Moody’s считают, что экономика США впадет в рецессию к концу 2023 г. и это окажет еще большее давление на банковскую сферу.