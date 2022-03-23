Газета
Политика

Bloomberg узнал об отставке Чубайса и отъезде из России

Ведомости

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Как пишет издание, Чубайс ушел в отставку и покинул страну из-за несогласия с политикой главы государства по проведению военной специальной операции на Украине. 

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс «собирался вернуться» в Россию. 

«Ведомости» направили запрос Анатолию Чубайсу и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Ранее по теме: Юмашев рассказал, благодаря кому Путин оказался в администрации президента

Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 г. после его ухода с поста главы «Роснано», которое он возглавлял с 2008 г. 

Чубайс в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им.Тольятти. С 1990 г. начал работать в администрации Санкт-Петербурга. Сначала был заместителем председателя исполкома Ленсовета, а затем и главным экономическим советников тогдашнего мэра Анатолия Собчака. 

В 1992 г. стал вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики в правительстве Егора Гайдара и после его отставки. В 1996 г. возглавил администрацию президента, а в 1997 г. был министром финансов. 

В интервью «Ведомостям» в 2019 г. Чубайс, отвечая на вопрос об отъезде, говорил, что мог бы сам уехать из России в другую страну и, к примеру, читать лекции об истории России в Гарварде. Вместо этого он читает лекцию в МФТИ в Долгопрудном. «Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя», – говорил Чубайс. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных