Bloomberg узнал об отставке Чубайса и отъезде из России
Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как пишет издание, Чубайс ушел в отставку и покинул страну из-за несогласия с политикой главы государства по проведению военной специальной операции на Украине.
Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс «собирался вернуться» в Россию.
«Ведомости» направили запрос Анатолию Чубайсу и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 г. после его ухода с поста главы «Роснано», которое он возглавлял с 2008 г.
Чубайс в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им.Тольятти. С 1990 г. начал работать в администрации Санкт-Петербурга. Сначала был заместителем председателя исполкома Ленсовета, а затем и главным экономическим советников тогдашнего мэра Анатолия Собчака.
В 1992 г. стал вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики в правительстве Егора Гайдара и после его отставки. В 1996 г. возглавил администрацию президента, а в 1997 г. был министром финансов.
В интервью «Ведомостям» в 2019 г. Чубайс, отвечая на вопрос об отъезде, говорил, что мог бы сам уехать из России в другую страну и, к примеру, читать лекции об истории России в Гарварде. Вместо этого он читает лекцию в МФТИ в Долгопрудном. «Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя», – говорил Чубайс.