Bloomberg узнал об отставке Чубайса и отъезде из России

В интервью «Ведомостям» в 2019 г. Чубайс, отвечая на вопрос об отъезде, говорил, что мог бы сам уехать из России в другую страну и, к примеру, читать лекции об истории России в Гарварде. Вместо этого он читает лекцию в МФТИ в Долгопрудном. «Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя», – говорил Чубайс.