Юмашев рассказал, благодаря кому Путин оказался в администрации президента

Юмашев, работавший на тот момент советником Ельцина, принял предложение Чубайса сменить его на должности главы АП. Но возникли сложности: Чубайс «увел с собой в правительство Максима Бойко (заместитель главы АП), Лешу Кудрина (заместитель главы АП — начальник контрольного управления)» и «половина сотрудников отсутствовала», говорит Юмашев. Чубайс и порекомендовал Юмашеву для работы в АП «сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге» — Владимира Путина . То, что за спиной у Путина работа в КГБ, Юмашева не смущало , пояснил он Познеру: «Дело в том, что этой темы тогда не было. Это человек, который проработал с Собчаком». Именно на Путине во время работы в мэрии Петербурга «лежала огромная ответственность», в том числе за каждодневную деятельность. Кроме того, напомнил Юмашев, первый президент России был бывшим секретарем обкома (Ельцин возглавлял Свердловский обком, а затем Московский горком КПСС).