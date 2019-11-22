Юмашев рассказал, благодаря кому Путин оказался в администрации президента
Валентин Юмашев, руководивший администрацией президента (АП) Бориса Ельцина с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998 г., рассказал в интервью Владимиру Познеру, как Владимир Путин попал на работу в Кремль. По словам Юмашева, он познакомился с Путиным благодаря Анатолию Чубайсу, который в марте 1997 г. перешел с поста руководителя АП на должность первого вице-премьера в правительстве Виктора Черномырдина.
Юмашев, работавший на тот момент советником Ельцина, принял предложение Чубайса сменить его на должности главы АП. Но возникли сложности: Чубайс «увел с собой в правительство Максима Бойко (заместитель главы АП), Лешу Кудрина (заместитель главы АП — начальник контрольного управления)» и «половина сотрудников отсутствовала», говорит Юмашев. Чубайс и порекомендовал Юмашеву для работы в АП «сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге» — Владимира Путина. То, что за спиной у Путина работа в КГБ, Юмашева не смущало, пояснил он Познеру: «Дело в том, что этой темы тогда не было. Это человек, который проработал с Собчаком». Именно на Путине во время работы в мэрии Петербурга «лежала огромная ответственность», в том числе за каждодневную деятельность. Кроме того, напомнил Юмашев, первый президент России был бывшим секретарем обкома (Ельцин возглавлял Свердловский обком, а затем Московский горком КПСС).
Путин, до этого по приглашению руководителя управления делами президента Павла Бородина переехавший в Москву и успевший поработать его заместителем, 26 марта 1997 г. стал заместителем Юмашева — начальником контрольного управления АП. Спустя год, по словам Юмашева, Путин попросил об отставке, сославшись на то, что у него была и «жесткая служба», и работа с Собчаком (бывший мэр Петербурга), и в Кремле. Путин решил остаться, когда Юмашев предложил ему место первого заместителя главы АП. Это позволило Путину «в другом режиме работать с президентом», рассказал Юмашев, пояснив, что заместитель главы АП мог встречаться с главой государства лишь раз в месяц, а на первом заместителе лежала обязанность по подготовке поездок и сопровождению президента.
Путин, до этого по приглашению главы управделами президента уже успевший поработать его заместителем, 26 марта 1997 г. стал замом Юмашева. Спустя год, по словам бывшего главы АП, Путин попросил об отставке, сославшись на то, что у него была и «жесткая служба», и работа с Собчаком, и в Кремле. Путин решил остаться, когда Юмашев предложил ему место первого замглавы АП. Путин принял предложение. Это позволило ему «в другом режиме работать с президентом» Ельциным, рассказал Юмашев, пояснив, что заместитель главы АП мог встречаться с главой государства раз в месяц, а именно на первом заме лежала обязанность по подготовке поездок и сопровождению президента.
Ельцин начал думать о Путине как о кандидате в преемники, когда тот стал первым замглавы АП, сказал Юмашев, хотя это и не обсуждалось. Даже после отставки премьера Евгения Примакова в мае 1999 г. у Ельцина было несколько вариантов, кого выбрать в преемники 2000 г., сказал Юмашев: «Он считал, что он дает шанс Степашину (Сергей Степашин возглавлял правительство до августа 1999 г.), и что он может себя проявить». С другой стороны, появление реального преемника в сложной для страны ситуации могло привести к тому, что он «свой запас слишком рано истратит», сказал Юмашев.
Путин, к тому моменту директор ФСБ, в августе 1999 г. сменил Степашина на посту премьер-министра России. 31 декабря он стал исполняющим обязанности президента после досрочной отставки Ельцина. Избрался на эту должность в марте 2000 г.