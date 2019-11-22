Юмашев рассказал о попытках Примакова уволить Путина из ФСБ

Примаков в августе 1999 г. стал председателем избирательного блока «Отечество – вся Россия», инициатором создания которого был мэр Москвы Юрий Лужков. По словам Юмашева, Кремль в 1999 г. рассматривал тандем Примакова – Лужкова как самых серьезных соперников для Путина на президентских выборах в 2000 г. Накануне парламентских выборов в декабре 1999 г. Примаков заявил о намерении баллотироваться в президенты. Однако в феврале 2000 г., уже после отставки Бориса Ельцина и назначения Путина и. о. президента 31 декабря 1999 г., объявил, что «после долгих раздумий» решил не участвовать в президентских выборах.