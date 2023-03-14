WP: минюст США начал расследование краха Silicon Valley Bank
Минюст США приступил к расследованию банкротства калифорнийского банка Silicon Valley Bank и действий руководства организации. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника издания, разбирательство «находится на начальной стадии». Представители минюста на запрос не ответили.
Ранее сегодня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники также сообщила, что минюст США совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование. В частности, в рамках разбирательств изучается продажа акций, которую сотрудники SVB Financial осуществили за несколько дней до краха банка.
За неделю до банкротства глава SVB Financial Грег Беккер реализовал опционы на 12 451 акцию и продал их в тот же день, заработав около $2,3 млн, пишет WSJ. А финансовый директор Дэниел Бек 27 февраля продал акции на сумму более $575 000 (около трети принадлежащих ему акций в компании).
Silicon Valley Bank признали банкротом 10 марта. Кредитная организация базировалась в Калифорнии, занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Как отметило The Associated Press, крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также закрылся Signature Bank из-за системных рисков.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) заверила, что все филиалы SVB откроются 13 марта и вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным депозитам. Но, по данным регулятора, 89% депозитов ($175 млрд) на конец 2022 г. не были застрахованы, их судьбу еще предстоит определить.
В то же время американские власти заявляют об устойчивости финансовой системы страны благодаря реформам, которые были проведены после кризиса 2008 г. 13 марта президент Джо Байден подчеркнул, что банковская система США находится в полной безопасности, и пообещал более жесткое регулирование.