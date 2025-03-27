ТАСС: арестованный экс-замглавы УК «Роснано» пытался скрыть имущество

Следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Подольскому, рассказал, что после избрания меры пресечения экс-чиновник пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество. Эти действия были выражены в закрытии счетов. В том числе, по доверенности сняты свыше 200 млн руб. со счетов в «Альфа-банке».