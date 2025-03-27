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ТАСС: арестованный экс-замглавы УК «Роснано» пытался скрыть имущество

Ведомости

Родственники арестованного бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского сняли с его счета по нотариальной доверенности более 200 млн руб. Следствие расценило это как попытку сокрытия его имущества. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Подольскому, рассказал, что после избрания меры пресечения экс-чиновник пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество. Эти действия были выражены в закрытии счетов. В том числе, по доверенности сняты свыше 200 млн руб. со счетов в «Альфа-банке».

Подольский был арестован 1 февраля. Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). До этого суд в Москве арестовал по такому же обвинению Марину Касенкову, которая занимала в «Роснано» пост директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона.

Помимо Касенковой и Подольского был задержан управляющий директор по финансам Артур Галстян. По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для скрытия итогов экономической деятельности компании. Искаженную информацию предоставили единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании свыше 43 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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