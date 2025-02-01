Суд в Москве арестовал бывшего зампредседателя правления «Роснано»
Суд арестовал Подольского на срок один месяц и 28 суток, в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения было отказано. Бывший сотрудник «Роснано» обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее 1 февраля суд в Москве отправил в СИЗО по такому же обвинению Марину Касенкову, которая в «Роснано» занимала должность директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона.
О задержании сотрудников корпорации МВД России сообщило 31 января. Помимо Касенковой и Подольского был задержан управляющий директор по финансам Артур Галстян. По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для скрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.