Суд в Москве арестовал бывшего зампредседателя правления «Роснано»

Суд арестовал Подольского на срок один месяц и 28 суток, в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения было отказано. Бывший сотрудник «Роснано» обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее 1 февраля суд в Москве отправил в СИЗО по такому же обвинению Марину Касенкову, которая в «Роснано» занимала должность директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона.