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Суд в Москве арестовал бывшего зампредседателя правления «Роснано»

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд арестовал Подольского на срок один месяц и 28 суток, в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения было отказано. Бывший сотрудник «Роснано» обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее 1 февраля суд в Москве отправил в СИЗО по такому же обвинению Марину Касенкову, которая в «Роснано» занимала должность директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона.

О задержании сотрудников корпорации МВД России сообщило 31 января. Помимо Касенковой и Подольского был задержан управляющий директор по финансам Артур Галстян. По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для скрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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