Суд отправил в СИЗО топ-менеджера «Роснано» Касенкову

По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для сокрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.