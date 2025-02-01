Суд отправил в СИЗО топ-менеджера «Роснано» Касенкову
Мещанский районный суд 1 февраля избрал меру пресечения Касенковой, которая в «Роснано» занимала должность директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уточняется, что топ-менеджер компании будет находиться в СИЗО в течение одного месяца и 28 суток.
31 января МВД России сообщило, что в Москве и Московской области задержаны трое сотрудников «Роснано», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По делу, помимо Касенковой, были задержаны исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.
По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для сокрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.