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Суд отправил в СИЗО топ-менеджера «Роснано» Касенкову

Ведомости

Суд отправил в СИЗО на два месяца сотрудницу «Роснано» Марину Касенкову, задержанную ранее по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мещанский районный суд 1 февраля избрал меру пресечения Касенковой, которая в «Роснано» занимала должность директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уточняется, что топ-менеджер компании будет находиться в СИЗО в течение одного месяца и 28 суток.

31 января МВД России сообщило, что в Москве и Московской области задержаны трое сотрудников «Роснано», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По делу, помимо Касенковой, были задержаны исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.

По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для сокрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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