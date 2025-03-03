У арестованного замглавы УК «Роснано» обнаружилось иностранное гражданство
Следствие в обосновании при рассмотрении ареста отметило, что Подольский имеет финансовые возможности, гражданство иностранного государства, в связи с чем «у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу».
Подольский был арестован 1 февраля. Бывший сотрудник «Роснано» обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). До этого суд в Москве отправил в СИЗО по такому же обвинению Марину Касенкову, которая в «Роснано» занимала должность директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона.
Помимо Касенковой и Подольского был задержан управляющий директор по финансам Артур Галстян. По версии следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств для скрытия результатов экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», что позволило компании избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании более 43 млрд руб.