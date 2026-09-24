ЦБ сохранил ограничения на переводы нерезидентов за рубеж еще на полгода

1 июля 2025 г. президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях для иностранных инвесторов. Для вложений в российский финансовый рынок были предусмотрены специальные счета типа «Ин». 25 сентября 2025 г. ЦБ сообщал, что нерезиденты на тот момент еще не подавали заявки на их открытие.