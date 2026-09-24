ЦБ сохранил ограничения на переводы нерезидентов за рубеж еще на полгода
Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Мера будет действовать с 1 октября 2026 г. и касается денег на счетах у российских брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор.
Ограничения распространяются на физических и юридических лиц. При этом они не затрагивают возврат средств иностранных инвесторов, которые вкладывают деньги в российский финансовый рынок через счета типа «Ин». ЦБ объяснил продление меры необходимостью поддержания финансовой стабильности.
19 марта ЦБ продлил этот запрет с 1 апреля 2026 г. еще на шесть месяцев. Ограничение действует с 1 апреля 2022 г. и с тех пор регулярно продлевается.
1 июля 2025 г. президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях для иностранных инвесторов. Для вложений в российский финансовый рынок были предусмотрены специальные счета типа «Ин». 25 сентября 2025 г. ЦБ сообщал, что нерезиденты на тот момент еще не подавали заявки на их открытие.