Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов

В декабре 2024 г. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа президента, согласно которому иностранные инвесторы получают гарантии вывода своих средств из России. Тогда замглавы профильного ведомства рассказал, что целью документа является привлечение средств иностранных инвесторов на российский рынок. Замминистра финансов отметил, что уверен в возможности такого притока инвестиций, если люди будут спокойны за безопасность своих средств.