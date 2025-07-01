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Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», согласно которому вводятся спецсчета «Ин» для инвесторов – граждан иностранных государств и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг компаний РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Указ вступил в силу с 1 июля.

В документе отмечено, что счета «Ин» открываются кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями для учета денежных средств и ценных бумаг. Инвестиции с других счетов и снятие наличных денежных средств со счетов типа «Ин» запрещены. Открытие спецсчета позволяет инвестору не формировать уже существующие счета типа «С».

Гарантии, действующие в обход контрсанкционных указов 2022 и 2023 гг., работают при приобретении или продаже инвестором российских ценных бумаг на бирже или при IPO, а также при использовании им деривативов и при открытии вклада иностранным гражданином в российском банке.

В декабре 2024 г. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа президента, согласно которому иностранные инвесторы получают гарантии вывода своих средств из России. Тогда замглавы профильного ведомства рассказал, что целью документа является привлечение средств иностранных инвесторов на российский рынок. Замминистра финансов отметил, что уверен в возможности такого притока инвестиций, если люди будут спокойны за безопасность своих средств.

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