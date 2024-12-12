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Минфин и ЦБ разработали проект с гарантиями для иностранных инвесторов

Ведомости

Минфин и Банк России разработали проект указа президента РФ Владимира Путина, который дает гарантии для новых иностранных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев во время выступления в Госдуме.

«Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те из нас, кто работал давно на финансовом рынке, знают, что вопреки всему жадность побеждает все остальное», – указал Моисеев.

По его словам, для спокойствия новых иностранных инвесторов подготовлен проект указа главы государства, в котором этим людям планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.

17 сентября заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказал о планах Минфина России к 2030 г. привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций. Он отмечал, что российская сторона наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестировании в страну. По его словам, иностранные инвесторы видят перспективы развития российской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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