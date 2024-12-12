Минфин и ЦБ разработали проект с гарантиями для иностранных инвесторов

По его словам, для спокойствия новых иностранных инвесторов подготовлен проект указа главы государства, в котором этим людям планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.