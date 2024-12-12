Минфин и ЦБ разработали проект с гарантиями для иностранных инвесторов
Минфин и Банк России разработали проект указа президента РФ Владимира Путина, который дает гарантии для новых иностранных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев во время выступления в Госдуме.
«Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те из нас, кто работал давно на финансовом рынке, знают, что вопреки всему жадность побеждает все остальное», – указал Моисеев.
По его словам, для спокойствия новых иностранных инвесторов подготовлен проект указа главы государства, в котором этим людям планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.
17 сентября заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказал о планах Минфина России к 2030 г. привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций. Он отмечал, что российская сторона наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестировании в страну. По его словам, иностранные инвесторы видят перспективы развития российской экономики.