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Минфин намерен привлечь 1 трлн рублей иностранных инвестиций к 2030 году

Ключевой в этом процессе будет работа с дружественными юрисдикциями
Ведомости

Минфин России планирует к 2030 г. привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в ходе сессии форума Сapital Markets.

Чебесков отметил, что российская сторона наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестировании в Россию. По его словам, они видят перспективы развития экономики страны. Ключевой в привлечении иностранных инвесторов будет работа с дружественными юрисдикциями.

«Уж точно для наших дружественных инвесторов мы такие условия создаем и будем дальше создавать. Один из показателей – это также привлечение триллиона рублей от наших дружественных инвесторов», – уточнил Чебесков.

Отмечается, что привлечение иностранных инвестиций будет проводиться в рамках проекта ведомства по удвоению капитализации российского фондового рынка. Такая цель была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Основным драйвером роста рынка могут стать новые размещения акций (IPO), указал замминистра финансов РФ. Минфин в настоящий момент работает с рядом государственных компаний, которые готовы выходить на IPO.

16 сентября Банк России предложил ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.

В августе Центробанк направил Минфину и Минэкономразвития предложения по стимулированию компаний к выходу на рынок акционерного капитала, писал «Интерфакс». В частности, регулятор выступил за введение налоговых льгот компаниям, вышедшим на IPO и SPO (первичное и вторичное размещение акций) не ранее 2022 г., – снижение ставки налога на прибыль и компенсацию расходов, понесенных при размещении, путем их учета в двукратном размере при определении налоговой базы. ЦБ также предложил дать эмитентам приоритетный доступ к программам господдержки и предусмотреть возможность «субсидии на долевое финансирование» вместо субсидий по кредиту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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