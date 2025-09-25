Газета
Главная / Инвестиции /

ЦБ: нерезиденты еще не подавали заявки на открытие счетов для инвестиций в РФ

Ведомости

Иностранные инвесторы пока не подавали заявки на открытие спецсчетов типа «Ин» для инвестирования в российский финансовый рынок. Об этом рассказал заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния в кулуарах Международного банковского форума.

«Заявок не получали», - ответил Габуния соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов». Документом вводятся спецсчета «Ин» для инвесторов – граждан иностранных стран и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.

Мишустин рассказал о планах привлечь 1 трлн рублей от иностранных инвесторов

Инвестиции

В указе говорится, что счета «Ин» открываются кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями для учета денежных средств и ценных бумаг. Инвестиции с других счетов и снятие наличных средств со счетов типа «Ин» запрещены. Открытие спецсчета позволяет инвестору не формировать уже существующие счета типа «С».

18 сентября председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия собирается к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Важнейшей задачей для достижения этой цели он назвал взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами.

