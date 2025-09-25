ЦБ: нерезиденты еще не подавали заявки на открытие счетов для инвестиций в РФ

В указе говорится, что счета «Ин» открываются кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями для учета денежных средств и ценных бумаг. Инвестиции с других счетов и снятие наличных средств со счетов типа «Ин» запрещены. Открытие спецсчета позволяет инвестору не формировать уже существующие счета типа «С».