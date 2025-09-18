Мишустин рассказал о планах привлечь 1 трлн рублей от иностранных инвесторов

20 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что привлечение иностранного капитала могло бы ускорить экономический рост России за счет дополнительного финансового обеспечения, однако Минфин понимает риски этого шага. Он пояснил, что страна сейчас является «санкционной», а это риск для инвесторов. При этом, если прибыль будет превышать риски, «инвесторы придут».