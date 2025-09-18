Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мишустин рассказал о планах привлечь 1 трлн рублей от иностранных инвесторов

Ведомости

Россия планирует к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на X Московском финансовом форуме.

«Важнейшей задачей для достижения этой цели является взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами», – сказал Мишустин.

Еще одной важной системной задачей на ближайшие годы будет повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. По словам председателя кабмина, стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в частности с госучастием.

20 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что привлечение иностранного капитала могло бы ускорить экономический рост России за счет дополнительного финансового обеспечения, однако Минфин понимает риски этого шага. Он пояснил, что страна сейчас является «санкционной», а это риск для инвесторов. При этом, если прибыль будет превышать риски, «инвесторы придут».

1 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», согласно которому вводятся спецсчета «Ин» для инвесторов – граждан иностранных стран и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её