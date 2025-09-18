Мишустин рассказал о планах привлечь 1 трлн рублей от иностранных инвесторов
Россия планирует к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на X Московском финансовом форуме.
«Важнейшей задачей для достижения этой цели является взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами», – сказал Мишустин.
Еще одной важной системной задачей на ближайшие годы будет повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. По словам председателя кабмина, стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в частности с госучастием.
20 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что привлечение иностранного капитала могло бы ускорить экономический рост России за счет дополнительного финансового обеспечения, однако Минфин понимает риски этого шага. Он пояснил, что страна сейчас является «санкционной», а это риск для инвесторов. При этом, если прибыль будет превышать риски, «инвесторы придут».
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», согласно которому вводятся спецсчета «Ин» для инвесторов – граждан иностранных стран и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.