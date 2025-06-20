Силуанов: Россия понимает риски привлечения иностранного капитала

«Конечно, с иностранными деньгами нашей экономике будет проще, потому что, несмотря на то что мы сейчас рассчитываем только на собственные силы, привлечение капитала извне – будь то дружественные страны, недружественные – существенно помогло нам в финансовом обеспечении экономического роста», – отметил он.