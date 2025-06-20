Силуанов: Россия понимает риски привлечения иностранного капитала
Привлечение иностранного капитала могло бы ускорить экономический рост РФ за счет дополнительного финансового обеспечения, однако Минфин России понимает риски такого шага, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Конечно, с иностранными деньгами нашей экономике будет проще, потому что, несмотря на то что мы сейчас рассчитываем только на собственные силы, привлечение капитала извне – будь то дружественные страны, недружественные – существенно помогло нам в финансовом обеспечении экономического роста», – отметил он.
Он пояснил, что Россия сейчас является «санкционной, так сказать, страной», а это риск для инвесторов. При этом, если прибыль будет превышать риски, «инвесторы придут», подчеркнул Силуанов.