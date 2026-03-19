ЦБ продлил запрет на вывод брокерских средств нерезидентов до октября
Центробанк с 1 апреля 2026 г. продлит еще на шесть месяцев запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом говорится в опубликованном сообщении регулятора.
Меры распространяются на счета как физических, так и юридических лиц. Впервые они были введены 1 апреля 2022 г. и с тех пор регулярно продлеваются.
«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», – пояснили в ЦБ.
При этом ограничения не затрагивают возврат средств со счетов типа «Ин», которые нерезиденты используют для инвестиций в российский финансовый рынок.
6 марта регулятор также продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2026 г. Для счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие – до $10 000 или эквивалент в евро при условии, что эта возможность ранее не использовалась.