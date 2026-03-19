Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ продлил запрет на вывод брокерских средств нерезидентов до октября

Ведомости

Центробанк с 1 апреля 2026 г. продлит еще на шесть месяцев запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом говорится в опубликованном сообщении регулятора.

Меры распространяются на счета как физических, так и юридических лиц. Впервые они были введены 1 апреля 2022 г. и с тех пор регулярно продлеваются.

«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», – пояснили в ЦБ.

При этом ограничения не затрагивают возврат средств со счетов типа «Ин», которые нерезиденты используют для инвестиций в российский финансовый рынок.

6 марта регулятор также продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2026 г. Для счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие – до $10 000 или эквивалент в евро при условии, что эта возможность ранее не использовалась.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте