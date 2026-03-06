ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября
Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты – до 9 сентября 2026 г. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ пояснили, что ограничения сохраняются из-за действующих санкций, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
Для граждан, чьи валютные счета или вклады были открыты до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие наличной валюты – в размере остатка средств на 00:00 мск указанной даты, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро. Ограничение действует при условии, что ранее эта возможность не была использована.
Регулятор поясняет, что остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть ниже рассчитанной по официальному курсу Банка России на день выплаты для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. Средства, размещенные после этой даты, выдаются по курсу банка на день выдачи.
Также на шесть месяцев сохранен запрет для банков взимать комиссию с граждан при выдаче наличной валюты со счетов или вкладов.
Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом сумма выплаты не может быть ниже рассчитанной по официальному курсу ЦБ на день выплаты.
Для юридических лиц-нерезидентов до 9 сентября 2026 г. сохраняется запрет на выдачу наличных долларов США, евро, фунтов стерлингов и японских иен. По другим валютам ограничений нет. Юридические лица-резиденты в ближайшие шесть месяцев могут получать наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только для оплаты командировочных расходов в пределах установленных нормативов.
Отметим, что ограничения на снятие наличной валюты впервые ввели 9 марта 2022 г. 5 сентября сообщалось о продлении меры до 9 марта 2026 г.