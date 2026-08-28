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Чистая прибыль «Селигдара» по МСФО в январе-июне составила 3,4 млрд рублей

Анна Суслова

Чистая прибыль ПАО «Селигдар» по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 3,4 млрд руб. против убытка 2,2 млрд руб. за тот же период в 2025 г., следует из финансовой отчетности компании.

Выручка компании за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 47% и составила 41,7 млрд руб. В прошлом году показатель составил 28,4 млрд руб. Валовая прибыль «Селигдара» увеличилась на 96% и в первом полугодии 2026 г. составила 15,3 млрд руб., в январе-июне 2025 г. она составила 7,8 млрд руб.

Убыток компании за вычетом курсовых разниц в январе-июне 2026 г. составил 3,1 млрд руб., что стало на 25% меньше, чем в первые полгода 2025 г. (в прошлом году он составил 4,2 млрд руб.).

Показатель банковской EBITDA в январе-июне 2026 г. увеличился на 80% и составил 20,9 млрд руб. против 11,6 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Скорректированная EBITDA в первые полгода 2026 г. увеличилась в 1,8 раза до 20,9 млрд руб.

По РСБУ чистый убыток «Селигдара» в первые шесть месяцев 2026 г. составил 4,29 млрд руб. против чистой прибыли компании за тот же период 2025 г. в размере 64,2 млн руб. Выручка увеличилась на 39,81% г/г и в первые полгода 2026 г. составила 1,64 млрд руб.

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