Чистая прибыль «Селигдара» по МСФО в январе-июне составила 3,4 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «Селигдар» по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 3,4 млрд руб. против убытка 2,2 млрд руб. за тот же период в 2025 г., следует из финансовой отчетности компании.
Выручка компании за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 47% и составила 41,7 млрд руб. В прошлом году показатель составил 28,4 млрд руб. Валовая прибыль «Селигдара» увеличилась на 96% и в первом полугодии 2026 г. составила 15,3 млрд руб., в январе-июне 2025 г. она составила 7,8 млрд руб.
Убыток компании за вычетом курсовых разниц в январе-июне 2026 г. составил 3,1 млрд руб., что стало на 25% меньше, чем в первые полгода 2025 г. (в прошлом году он составил 4,2 млрд руб.).
Показатель банковской EBITDA в январе-июне 2026 г. увеличился на 80% и составил 20,9 млрд руб. против 11,6 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Скорректированная EBITDA в первые полгода 2026 г. увеличилась в 1,8 раза до 20,9 млрд руб.
По РСБУ чистый убыток «Селигдара» в первые шесть месяцев 2026 г. составил 4,29 млрд руб. против чистой прибыли компании за тот же период 2025 г. в размере 64,2 млн руб. Выручка увеличилась на 39,81% г/г и в первые полгода 2026 г. составила 1,64 млрд руб.