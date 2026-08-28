Чистая прибыль «Селигдара» по МСФО в январе-июне составила 3,4 млрд рублей

Выручка компании за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 47% и составила 41,7 млрд руб. В прошлом году показатель составил 28,4 млрд руб. Валовая прибыль «Селигдара» увеличилась на 96% и в первом полугодии 2026 г. составила 15,3 млрд руб., в январе-июне 2025 г. она составила 7,8 млрд руб.