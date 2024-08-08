Лидер сепаратистов Каталонии вернулся из изгнания, выступил и пропал

В отличие от других каталонских политиков, на Пучдемона не распространяется в полной мере действие закона об амнистии, принятого испанским парламентом в марте 2024 г. Это было частью сделки его партии с правящими социалистами при создании коалиции в национальном парламенте: закон гарантировал прощение всем политикам, причастным к упомянутому референдуму. Тогда по итогам выборов 2023 г. в парламенте Испании появилась коалиция социалистов, набравших 120 мест в парламенте, с левым движением Sumar и региональными партиями, в числе которых были набравшие по семь мест левые республиканцы Каталонии и сепаратистская партия Пучдемона «Вместе за Каталонию». Без их поддержки, а также баскских и галисийских партий Санчесу не удалось бы переизбраться. По итогам выборов кандидатура Санчеса получила поддержку 179 человек в 350-местной нижней палате (конгрессе депутатов), формирующей правительство.