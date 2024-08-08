Лидер сепаратистов Каталонии вернулся из изгнания, выступил и пропал

Лидер сепаратистов Каталонии вернулся из изгнания, выступил и пропалКарлес Пучдемон громко напомнил о себе искавшим его всюду властям
Лидер сепаратистов Каталонии и экс-президент женералитета (высшего органа самоуправления) региона Карлес Пучдемон 8 августа вернулся в Испанию из Бельгии, где проживал в изгнании семь лет. В Барселоне политик выступил перед многотысячной толпой сторонников. После его безуспешно попыталась арестовать полиция – как говорится в публикации Politico, он просто «исчез». В своей речи Пучдемон, помимо прочего, заявил, что референдум о независимости Каталонии, организованный им в октябре 2017 г., «не является и не может быть преступлением».
В отношении Пучдемона в Испании до сих пор действует ордер на арест, которым должна была заняться каталонская полиция (Mossos d’Esquadra). К его поискам подключилось МВД Испании, на связи с Mossos находился его глава Фернандо Гранде-Марласка. В Барселоне 8 августа объявили операцию «Клетка», в рамках которой организовали проверку на основных дорогах. Полиция досматривала всех, кто находится в машинах, в поисках Пучдемона. Из-за этого в городе наблюдались пробки длиной до 8,5 км. Но принятые меры не привели к обнаружению Пучдемона, действие «Клетки» прекратили в тот же день.
В отличие от других каталонских политиков, на Пучдемона не распространяется в полной мере действие закона об амнистии, принятого испанским парламентом в марте 2024 г. Это было частью сделки его партии с правящими социалистами при создании коалиции в национальном парламенте: закон гарантировал прощение всем политикам, причастным к упомянутому референдуму. Тогда по итогам выборов 2023 г. в парламенте Испании появилась коалиция социалистов, набравших 120 мест в парламенте, с левым движением Sumar и региональными партиями, в числе которых были набравшие по семь мест левые республиканцы Каталонии и сепаратистская партия Пучдемона «Вместе за Каталонию». Без их поддержки, а также баскских и галисийских партий Санчесу не удалось бы переизбраться. По итогам выборов кандидатура Санчеса получила поддержку 179 человек в 350-местной нижней палате (конгрессе депутатов), формирующей правительство.
Пределы автономии
Ответственность за планирование и регулирование системы общественной безопасности и полиции возлагается в соответствии с Конституцией Испании на правительства автономных сообществ. В соответствии со статутом автономии Каталония, как и остальные автономные сообщества, получила возможность формировать собственные региональные исполнительные, законодательные и судебные органы власти.
Если же автономное сообщество наносит вред общегосударственным интересам Испании, центральные власти могут принять меры «для защиты упомянутых общегосударственных интересов». Понятие «общегосударственных интересов Испании» трактуется при этом весьма широко, и какие-либо пояснения, что конкретно оно включает в себя, отсутствуют.
В Испании Пучдемона обвиняют также в растрате средств, и в решении Верховного суда страны от 1 июля говорится, что амнистия «неприменима» именно к этому делу. Так подтвержден ордер на его арест, действующий по сей день.
Решение вернуться в Испанию Пучдемон 7 августа объяснял желанием посетить заседание каталонского парламента. Там он планировал появиться на заседании, где президентом Каталонии должны были объявить Сальвадора Илью от соцпартии (PSC). В мае PSC победила на выборах в местный парламент, набрав 42 места из 135. При этом партия Пучдемона «Вместе за Каталонию» получила лишь 35 мест, более умеренная партия «Левые республиканцы Каталонии» – 20. Так в лице Ильи впервые за много лет Каталонию может возглавить политик, не выступающий с сепаратистских позиций. Партия «Левые республиканцы Каталонии» в местном парламенте объявила, что готова поддержать его кандидатуру. Взамен социалисты согласились ввести автономию форального режима налогообложения: регион сможет сам собирать налоги, затем внося в бюджет необходимую квоту.
Пучдемон покинул Испанию в 2017 г. после проведения им 1 октября того же года референдума о независимости. Его центральные испанские власти посчитали незаконным. Тогда в референдуме приняли участие 2,3 млн человек, из которых 90,2% проголосовали за независимость Каталонии (явка была 43%). По итогам референдума Мадрид ввел прямое управление регионом, прекращенное лишь в июне 2018 г. Пучдемон же скрылся в Бельгии. Решение он объяснил нежеланием силовой конфронтации. «Многие были готовы к сопротивлению», - заявил он тогда бельгийскому телеканалу RTBF.
По данным El Diario, госорганы Каталонии прорабатывали сценарий задержания Пучдемона. Предполагалось, что арестовывать политика при большой толпе демонстрантов не будут: это в департаменте внутренних дел женералитета Каталонии посчитали «непропорциональным». Предполагалось, что после речи Пучдемон отправится в парламент вместе с его председателем от сепаратистской «Вместе за Каталонию» Хосе Рулла. Но сразу после своего первого публичного выступления Пучдемон, как пишет El Periodico, «сел в белую машину» и исчез. Машиной владеет один из агентов Mossos, он уже арестован. Местоположение Пучдемона было неизвестно на момент сдачи материала.
Пока признаков нового кризиса вокруг Каталонии нет, говорит научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов: движение за независимость региона «сдулось», что признают в Барселоне, остается в силе коалиционная договоренность с Мадридом. Пучдемон хотел своей акцией собрать больше голосов для своей партии, превратившись из символа сепаратистов в активную политическую фигуру, считает Филатов.
Но яркое появление Пучдемона в Барселоне не будет иметь серьезных последствий для устройства страны и внутриполитической ситуации, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Белоус. По ее мнению, пик прошлого кризиса в регионе пришелся на референдум: он показал, как центральное правительство будет реагировать, и, если нечто подобное повторится, оно, вероятно, будет действовать так же. При этом Педро Санчесу удалось остаться у власти, договорившись именно с местными националистами, поэтому диалог центра и автономий ведется. А Пучдемон в итоге оказался в уязвимой позиции и даже поддержка улицы не гарантирует ему успеха, особенно если ему придется предстать перед судом, заключает аналитик.