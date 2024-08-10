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Лидер сепаратистов Каталонии после исчезновения вернулся в Бельгию

Ведомости

Лидер сепаратистов Каталонии и экс-президент женералитета (высшего органа самоуправления) региона Карлес Пучдемон после исчезновения вернулся в Бельгию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Пучдемон объяснил, что впервые за семь лет вернулся в Барселону, чтобы выступить в парламенте Каталонии. Здание охраняла полиция, поэтому политик не решился отправиться туда. Он выступил с речью перед многотысячной толпой сторонников и затем покинул Испанию.

«Я уже говорил, что у меня никогда не было желания добровольно сдаваться или способствовать своему аресту, потому что мне кажется неприемлемым, что меня преследуют по политическим мотивам и что закон об амнистии не применяется», – уточнил Пучдемон.

8 августа Пучдемон вернулся в Испанию из Бельгии и выступил перед толпой сторонников. В своей речи политик заявил, что референдум о независимости Каталонии, который он организовал в октябре 2017 г., «не является и не может быть преступлением». После его безуспешно попыталась арестовать полиция, но Пучдемон просто «исчез».

В отношении Пучдемона в Испании до сих пор действует ордер на арест, которым должна была заняться каталонская полиция. К его поискам подключилось МВД Испании, на связи с полицией находился его глава Фернандо Гранде-Марласка. В Барселоне объявляли операцию «Клетка», в рамках которой организовали проверку на основных дорогах. Полиция досматривала всех, кто находится в машинах. Но принятые меры не привели к обнаружению политика.

Пучдемон покинул Испанию в 2017 г. после проведения им референдума о независимости. Его центральные испанские власти посчитали незаконным. Тогда в референдуме приняли участие 2,3 млн человек, из которых 90,2% проголосовали за независимость Каталонии (явка была 43%). По итогам референдума Мадрид ввел прямое управление регионом, прекращенное лишь в июне 2018 г. Пучдемон же скрылся в Бельгии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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