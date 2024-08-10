Лидер сепаратистов Каталонии после исчезновения вернулся в Бельгию

В отношении Пучдемона в Испании до сих пор действует ордер на арест, которым должна была заняться каталонская полиция. К его поискам подключилось МВД Испании, на связи с полицией находился его глава Фернандо Гранде-Марласка. В Барселоне объявляли операцию «Клетка», в рамках которой организовали проверку на основных дорогах. Полиция досматривала всех, кто находится в машинах. Но принятые меры не привели к обнаружению политика.