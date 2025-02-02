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Путин: Трамп быстро наведет порядок, и европейцы «встанут у ноги хозяина»

Новый президент США не нравится Европе, считает президент РФ
Полина Худякова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сейчас между европейскими политическими элитами и новым президентом США Дональдом Трампом происходит «какая-то возня», избранный лидер Соединенных Штатов им не нравится, но он быстро наведет порядок, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Между политиками Европы и Трампом идет «политическая возня», со времен экс-президента США Джо Байдена ничего не изменилось, считает Путин. По его словам, европейцы «с удовольствием» выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене, а Трамп им «просто не нравится». Российский президент добавил, что у избранного главы государства другие представления о «том, что такое хорошо, что такое плохо», в том числе это касается гендерной политики.

«Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро и все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком – все это встанет на свои места», – сказал Путин.

Российский президент также ответил на вопрос Зарубина о причинах решения не приглашать Россию на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима. Путин назвал такую ситуацию «странной» и «позорной», при этом отметил, что к политике Москвы и лично к нему можно относиться «как угодно» и приглашения Россия не выпрашивает.

«Но если подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше. Но если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителя Освенцима, ну хотя бы родственников пригласили, еще кого-то, кто имеет к этому отношение», – сказал он.

26 января посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, Россия отметит годовщину «в своем кругу». По его мнению, присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать тех, кто освобождал этот концлагерь и Европу, дипломатам ни к чему. 27 января Путин почтил память жертв Холокоста. Он подчеркнул, что Россия продолжит противостоять попыткам переписать моральный приговор, вынесенный нацистским палачам и их пособникам, и сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, а также не допустить распространения антисемитизма, русофобии и прочих расистских идеологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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