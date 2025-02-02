Путин: Трамп быстро наведет порядок, и европейцы «встанут у ноги хозяина»

26 января посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, Россия отметит годовщину «в своем кругу». По его мнению, присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать тех, кто освобождал этот концлагерь и Европу, дипломатам ни к чему. 27 января Путин почтил память жертв Холокоста. Он подчеркнул, что Россия продолжит противостоять попыткам переписать моральный приговор, вынесенный нацистским палачам и их пособникам, и сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, а также не допустить распространения антисемитизма, русофобии и прочих расистских идеологий.