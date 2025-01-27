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Президент России почтил память жертв Холокоста

Ведомости

Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил, что в 1945 г. именно советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В январе 1945 г. Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло», – отметил Путин.

По его словам, российские граждане являются прямыми потомками и преемниками поколения победителей. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит противостоять попыткам переписать моральный приговор, вынесенный нацистским палачам и их пособникам, и сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, а также не допустить распространения антисемитизма, русофобии и прочих расистских идеологий.

Путин поблагодарил всех, кто привержен сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, а также вносит свой вклад в эту масштабную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою деятельность, которая направлена на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.

27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в этот день Путин проведет мемориальные мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международному дню памяти Холокоста, а также рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

27 января 1945 г. Красная армия освободила узников концлагеря Освенцим. В эту дату ежегодно отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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