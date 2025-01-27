Президент России почтил память жертв Холокоста

Путин поблагодарил всех, кто привержен сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, а также вносит свой вклад в эту масштабную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою деятельность, которая направлена на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.