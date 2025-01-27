Путин в Санкт-Петербурге встретится с Бегловым
Президент России Владимир Путин 27 января проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня день, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти Холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате», – сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Год назад, 26 января, Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где пообщался со студентами – участниками специальной военной операции и волонтерами. Ключевыми темами встречи стали вопросы помощи военнослужащим и добровольцам, в том числе в сфере гуманитарной и психологической поддержки.
В 2023 г. Путин принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Помимо возложения цветов к мемориалам и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда президент посетил Обуховский завод, который входит в концерн «Алмаз-Антей» и является одним из важнейших оборонно-промышленных предприятий города, а также провел личную встречу Бегловым.