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Путин в Санкт-Петербурге встретится с Бегловым

Ведомости

Президент России Владимир Путин 27 января проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня день, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти Холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате», – сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Год назад, 26 января, Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где пообщался со студентами – участниками специальной военной операции и волонтерами. Ключевыми темами встречи стали вопросы помощи военнослужащим и добровольцам, в том числе в сфере гуманитарной и психологической поддержки. 

В 2023 г. Путин принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Помимо возложения цветов к мемориалам и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда президент посетил Обуховский завод, который входит в концерн «Алмаз-Антей» и является одним из важнейших оборонно-промышленных предприятий города, а также провел личную встречу Бегловым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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