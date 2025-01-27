Путин в Санкт-Петербурге встретится с Бегловым

В 2023 г. Путин принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Помимо возложения цветов к мемориалам и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда президент посетил Обуховский завод, который входит в концерн «Алмаз-Антей» и является одним из важнейших оборонно-промышленных предприятий города, а также провел личную встречу Бегловым.