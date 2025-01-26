Российские дипломаты не поедут в Польшу на годовщину освобождения Освенцима

«Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия – кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему. Мы отметим эту годовщину в своем кругу и как следует», – сказал он.