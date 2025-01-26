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Российские дипломаты не поедут в Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Ведомости

Российские дипломаты не будут принимать участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, РФ отметит годовщину «в своем кругу», сообщил «РИА Новости» посол в Варшаве Сергей Андреев.

«Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия – кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему. Мы отметим эту годовщину в своем кругу и как следует», – сказал он.

В январе в честь 80-й годовщины освобождения в музее в Освенциме пройдут памятные мероприятия. Приглашать на них Россию Польша не собирается, говорил директор музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивиньский. Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сможет посетить республику по случаю годовщины, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест.

Президент Сербии Александр Вучич говорил в 2024 г., что решение Польши не направлять приглашение России на памятные мероприятия, но при этом пригласить тех, «кто создал этот лагерь», является извращением.

27 января 1945 г. Красная армия освободила узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в оккупированном польском Освенциме. В эту дату ежегодно отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Резолюцию об этом приняла Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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