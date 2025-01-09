Туск: Нетаньяху сможет приехать в Польшу на годовщину освобождения Освенцима
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сможет посетить Польшу на 80-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск.
«Премьер Израиля, президент Израиля, другой представитель Израиля должен иметь полное право и ощущение безопасности, если посещает концентрационный лагерь Аушвиц. Я попросил министра юстиции и министра иностранных дел, чтобы подготовили постановление», – заявил Туск (цитата по «РИА Новости»). Варшава в целом заинтересована в гарантии безопасности всех гостей мероприятия в Аушвице.
Премьер-министр Польши отметил, что каждый представитель Израиля может свободно приехать на 80-ую годовщину освобождения Освенцима и он не будет арестован, несмотря на ордер МУС.
«Я подтверждаю, что любой, кто будет представлять Израиль, будь то президент, премьер или министр, будет иметь гарантированную безопасность и не будет арестован», – сказал он.
Туск рассказал, что, по последним данным от посольства Израиля, на годовщину освобождения Освенцима в Польшу приедет министр образования Израиля.
Он также добавил, что не может представить ситуацию, в которой представители Израиля не приедут на это мероприятие.
21 ноября 2024 г. МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, экс-главы минобороны страны Йоава Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
В январе 2025 г. в честь 80-й годовщины освобождения в музее в Освенциме пройдут памятные мероприятия. Приглашать на них Россию Польша не собирается, сообщил директор музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивиньский. В 2023 г. Россия также не получила приглашение на мероприятия.
27 января 1945 г. Красная армия освободила узников концлагеря Освенцим. В эту дату ежегодно отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Резолюцию об этом приняла Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 г.