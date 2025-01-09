Туск: Нетаньяху сможет приехать в Польшу на годовщину освобождения Освенцима

«Премьер Израиля, президент Израиля, другой представитель Израиля должен иметь полное право и ощущение безопасности, если посещает концентрационный лагерь Аушвиц. Я попросил министра юстиции и министра иностранных дел, чтобы подготовили постановление», – заявил Туск (цитата по «РИА Новости»). Варшава в целом заинтересована в гарантии безопасности всех гостей мероприятия в Аушвице.