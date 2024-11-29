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В Нидерландах допустили отказ от ареста Нетаньяху по ордеру МУСа

Ведомости

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф рассказал, что существует юридическое обоснование, чтобы не арестовывать главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

«Есть некоторые сценарии в рамках международного права, в которых он сможет посетить Нидерланды и не быть арестован», – сказал Схооф (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане.

Россия также не признает ордера МУСа на арест Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта, говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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