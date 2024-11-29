В Нидерландах допустили отказ от ареста Нетаньяху по ордеру МУСа
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф рассказал, что существует юридическое обоснование, чтобы не арестовывать главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).
«Есть некоторые сценарии в рамках международного права, в которых он сможет посетить Нидерланды и не быть арестован», – сказал Схооф (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане.
Россия также не признает ордера МУСа на арест Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта, говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.